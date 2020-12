Twee crystal meth-labs ontdekt, acht verdachten opgepakt

Ⓒ Politie.nl

DEN HAAG - In een woning in Voorburg en een bedrijfspand in Vlaardingen zijn dinsdag drugslaboratoria ontdekt waar vermoedelijk crystal meth werd gemaakt. Acht verdachten van het vervaardigen van drugs zijn aangehouden. Ook zijn enkele tientallen kilo’s harddrugs in beslag genomen, waarvan de straatwaarde wordt geschat op 5 miljoen euro, meldt de politie.