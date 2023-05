Nu al mensen aan het kamperen voor kroning Charles

Tot de superfans behoren onder anderen Sky London en Carol Foster. „Er is een gezegde: wie het eerst komt, wie het eerst maalt”, antwoordt London tegen Britse media op de vraag waarom hij al bijna een week voor de kroning zijn kamp heeft opgezet. „We zijn van plan deze plek vast te houden, we willen niet dat iemand anders die inneemt.” De fan kampeerde ook al bij andere koninklijke aangelegenheden zoals de uitvaart van koningin Elizabeth en de geboorte van de drie kinderen van prins William en zijn vrouw Catherine.

Foster zegt tegen Britse media dat zij vooral benieuwd is naar wat Catherine en Camilla zullen dragen. „Het is iets dat je maar één keer in je leven meemaakt.”

Koning Charles en koningin-gemalin Camilla stappen in de ochtend bij Buckingham Palace in de Diamond Jubilee State Coach, de koets die werd gemaakt ter gelegenheid van het feit dat koningin Elizabeth zestig jaar op de troon zat in 2012. De tocht leidt langs onder meer The Mall en Parliament Square naar Westminster Abbey, waar de ceremonie om 11.00 uur lokale tijd begint.