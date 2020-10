Migranten, onder wie kinderen, verdronken met vissersboot in Kanaal

Een van de slachtoffers verdronk toen het vaartuig zonk. De andere drie, een vrouw en twee kinderen van 5 en 8 jaar, overleden kort nadat ze uit het water waren gehaald. Veertien anderen onder wie een onbekend aantal kinderen, overleefden het drama maar sommigen zijn er slecht aan toe.

Er zijn ook nog mensen vermist. Vermoedelijk waren twintig mensen aan boord van het schip.

Steeds meer migranten proberen via de drukke vaarroute tussen Frankrijk en Engeland aan de overkant te komen waarbij vorig jaar vier mensen omkwamen en dit jaar tot nu toe zeven. De Franse autoriteiten meldden eerder dat ze in de maand september meer dan 1300 mensen hadden tegengehouden die over zee naar Engeland wilden, waaronder enkelen die dat zwemmend wilden doen.