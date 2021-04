’Derde golf sneller voorbij dan gedacht’

Van Dissel vertelde in de Tweede Kamer eerder nog dat de derde coronagolf tot begin mei aan kracht zou blijven winnen, maar een nieuwe prognose, enkele dagen geleden opgesteld, ziet er veel gunstiger uit, melden meerdere OMT-bronnen aan het AD.

Half april zouden 800 coronapatiënten op de ic liggen. Dat lijkt de piek te gaan worden – een piekje, maar zeker niet zoveel als de angstscenario’s ons voorschotelden. Wel zijn er grote onzekerheidsmarges in de modellen, zoals altijd.

Op dit moment liggen er 730 mensen op de ic. Dat aantal zal dus nog ietsjes stijgen, maar ’code zwart’, waarbij mensen een bed moet worden geweigerd, lijkt er wederom niet van te komen.

Modellen

In de coronacrisis lijken de modellen over het algemeen aardig te kloppen, maar deels omdat grote onzekerheidsmarges worden aangehouden. Wel zijn er enkele grote rekenfouten gemaakt. Bovendien komen de worst case-scenario’s nooit uit. Zo werd voor de Britse variant in een ongunstig scenario 170.000 besmettingen per dag voorspeld. Een volledig uit de lucht gegrepen idee. De Britse variant is inmiddels alom vertegenwoordigd. De cijfers bleken gestoeld op een verkeerd R-getal én een fout startpunt dat hoger lag dan de werkelijke situatie, zo vogelde de Volkskrant eerder uit. Tegelijkertijd werd in de zomer van 2020 te positief gedacht over corona, dat toen vrijwel was verdwenen.