Verdachte moord journaliste Malta vrijgelaten

Onderzoeksjournaliste Daphne Caruana Galizia was bekend vanwege haar onderzoek naar corruptie. Ze kwam in oktober 2017 om het leven door een autobom. Eerder dat jaar had ze een verhaal gepubliceerd over het bedrijf 17 Black Limited in Dubai, dat banden zou hebben met Maltese politici. Fenech zou de eigenaar van dat bedrijf zijn geweest.

Eerder werd een mogelijke tussenpersoon opgepakt, maar die wil nog niet praten. Premier Joseph Muscat van Malta bood hem gratie aan als hij zou vertellen wie achter de moord op Galizia zat.