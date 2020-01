Vrouwen mogen vanaf nu ook aan de slag op onderzeeboot marine

De Onderzeedienst was de laatste plek binnen de krijgsmacht waar vrouwen nog niet alle functies mochten vervullen. Door het gebrek aan ruimte en privacy aan boord zou hun aanwezigheid problemen kunnen geven, was de gedachte daarachter.

Dat de nieuwe generatie onderzeeboten een gemengde bemanning zou krijgen, stond eerder al vast. Maar vorig jaar is onderzocht of dat met relatief kleine aanpassingen ook op de huidige schepen mogelijk is, door een aantal vrouwen te laten meedraaien.