Moeder springt samen met dochter (5) van gebouw New York

De 39-jarige Oksana Patchin was samen met haar dochter Olivia op bezoek bij vrienden. Oksana vroeg de sleutel naar het dak en zei dat ze haar dochter het uitzicht wilde laten zien. Dat melden bronnen aan de New York Post. Op camerabeelden zou te zien zijn dat de vrouw over het veiligheidshek klimt, haar dochter oppakt en over de rand van het twaalf verdiepingen tellende gebouw springt.

Volgens de politie was Oksana recentelijk gescheiden en was de vrouw tijdelijk bij haar moeder ingetrokken. Er is nog geen afscheidsbrief gevonden.

De politie is in samenwerking met de kinderbescherming een onderzoek gestart. „Onze hoogste prioriteit is om de veiligheid en het welzijn van alle kinderen in New York te beschermen”, aldus een woordvoerder.