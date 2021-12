Pfizer: ’Nieuw medicijn zeer effectief tegen corona’

„We vertrouwen erop op dat deze behandeling, als die wordt goedgekeurd, een zeer belangrijk wapen kan zijn om de pandemie te beteugelen”, liet Albert Bouza, de ceo van Pfizer, in een persverklaring optekenen. Volgens Pfizer is het middel ook werkzaam gebleken tegen de omicron-variant.

Goedkeuring

Vorige maand vroeg Pfizer de Amerikaanse toezichthouder de Federal Drugs Administration (FDA) op basis van voorlopige onderzoeksresultaten al om goedkeuring van het middel. Met de nieuwe cijfers rekent het concern op een snelle goedkeuring, zodat het middel voor de Amerikaanse markt al binnen enkele weken beschikbaar zou zijn.

Volgens Pfizer is Paxlovid als het middel binnen drie dagen na de eerste symptomen van corona gegeven wordt, voor 89 procent effectief om ziekenhuisopname of de dood te voorkomen. Als het middel binnen vijf dagen toegediend wordt is de bescherming nog steeds 88 procent. Het onderzoek werd gedaan onder 2.246 ongevaccineerde vrijwilligers met een hoog risicoprofiel.

Effectiviteit

Volgens Mikael Dolsten, hoofd wetenschappelijk onderzoek van Pfizer, hoopte het concern in de onderzoeksfase nog op een effectiviteit van 60 procent. Dat het medicijn nog veel beter presteert heeft hem positief verrast. „We hebben echt alle verwachtingen overtroffen”, verklaarde hij tegen de New York Times.

Paxlovid is vooral gebruikt tegen de delta-variant, maar in laboratoriumproeven lijkt het middel net zo goed te werken tegen de omicron-variant. De farmaceut verwacht 180.000 pillen klaar te hebben als het middel wordt goedgekeurd. In 2022 zouden er dan 80 miljoen pillen beschikbaar komen.