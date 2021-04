’Vermeende bezitter geroofde Van Gogh stuurde berichten via Sky’

K. wordt verdacht van het leiden van een criminele organisatie die zich bezighield met cocaïnehandel, en van het bezit van wapens. Justitie verdenkt hem ook van de heling van het gestolen schilderij Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Vincent van Gogh. Dat schilderij werd in maart vorig jaar gestolen uit het Singer Museum in Laren, dat het doek uit 1884 in bruikleen had van het Groninger Museum.

De Telegraaf onthulde eerder na eigen onderzoek dat politie en justitie Peter K. in het vizier hebben voor de roof van het in 2020 gestolen werk 'Lentetuin, de pastorietuin te Nuenen in het voorjaar van Van Gogh'. K. zou het werk niet gestolen, maar aangekocht hebben via een andere persoon. Kunstdetective Arthur Brand bevestigde aan deze krant dat het Peter K. was met wie hij, via een tussenpersoon, onderhandelde over teruggave van het werk. K. hoopte op strafkorting.