Alom verbazing tijdens Spaanse griep over mondspoeling, maskers en afstand houden

door onze redactie - Ruim honderd jaar geleden zaaide de ’Spaansche ziekte’ dood en verderf in ons land. In totaal vielen er 60.000 slachtoffers, en de bevolking wist zich vaak geen raad, zo blijkt als we De Telegraaf tussen 1918-1920 erop na slaan. De bevolking kreeg bizarre adviezen, zoals ’beter de keel spoelen’ en de autoriteiten zaten met de handen in het haar.