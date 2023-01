NAVO-strijdmacht in Kosovo wil geen Servische troepen toelaten

Vucic had opgeroepen tot stationering van de troepen in Kosovo, een voormalige Servische provincie die zich in 2008 onafhankelijk heeft verklaard, om de spanningen tussen etnische Serviërs en Albanezen in het noorden van Kosovo het hoofd te bieden.

De spanningen ontstonden na de arrestatie van een voormalige politieagent van Servische afkomst op beschuldiging van het aanzetten tot aanvallen op ambtenaren van de verkiezingscommissie. Daarop wierpen Serviërs op een tiental plekken in de regio barricades op en blokkeerden de toegangswegen naar twee grensovergangen naar Servië.

Dit weekend waren er hernieuwde spanningen, dit keer in het zuiden van Kosovo, nadat een soldaat buiten dienst van de Kosovaarse veiligheidstroepen nabij de stad Strpce op Servische burgers had gevuurd. Daarbij raakten een man en een 11-jarige jongen gewond. De man zit vast op verdenking van poging tot doodslag.

De afwijzing van het Servische verzoek door de 3800 man sterke NAVO-vredesmacht, die sinds 1999 onder VN-mandaat in Kosovo opereert, komt niet als een verrassing.