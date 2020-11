Vetocrisis over rechtsstaat in EU

De Hongaarse premier Viktor Orban is mordicus tegen het zogenaamde rechtsstaatsmechanisme. Ⓒ Foto AFP

BRUSSEL - Hongarije en Polen torpederen het akkoord over de nieuwe Europese meerjarenbegroting en het coronaherstelfonds, omdat zij woedend zijn over de voorgestelde spelregels voor het handhaven van de rechtsstaat. Het is nog onduidelijk hoe het nu precies verder moet, maar vertraging voor de begroting voor 2021-2027 en de coronamiljardenpot, gepland vanaf januari, is vrijwel zeker.