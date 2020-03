Heiligdom van Lourdes voor het eerst in zijn geschiedenis dicht

Franse media meldden dat de circa dertig kapelaans verbonden aan het heiligdom negen dagen voor ’de grot van de verschijningen’ zullen bidden voor de wereld. Ⓒ AFP

LOURDES - Voor het eerst in zijn geschiedenis is het rooms-katholieke heiligdom in de Zuid-Franse bedevaartplaats Lourdes gesloten. Het gaat om een grot en terrein aan de oever van de rivier de Ousse waar jaarlijks miljoenen pelgrims naartoe gaan, onder wie veel zieken.