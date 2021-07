Thomassentunnel in A15 gedeeltelijk afgesloten wegens ongeluk

Ⓒ TLG ARCHIEF

SPIJKENISSE - Door een ongeluk met twee vrachtwagens en een personenauto is de Thomassentunnel in de A15 van Europoort in de richting van Riddekerk afgesloten, meldt de verkeersdienst van de ANWB. Het is nog niet duidelijk hoe lang de stremming gaat duren.