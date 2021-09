’15-jarig meisje meermaals verkracht door groep Indiase mannen’

De Indiase politie heeft inmiddels 26 verdachten opgepakt, onder wie twee minderjarigen. Het meisje heeft in totaal 33 namen aan de autoriteiten doorgegeven. De resterende verdachten worden nog gezocht, met name in het district Thane, niet ver van Mumbai.

Volgens het meisje werd ze onder druk gezet nadat een rancuneus (ex-)vriendje een seksvideo van haar had gemaakt. Vervolgens werd ze door bekenden van hem regelmatig verkracht, soms door meerdere mannen tegelijk. Ze verkeert in stabiele toestand en is in het ziekenhuis opgenomen voor controle.

Times of India meldt dat een woedende menigte vrouwen zich voor het politiebureau heeft verzameld waar de verdachten zijn vastgezet. Agenten moeten de demonstranten buiten de deur zien te houden.

Verkrachtingen zijn een groot probleem in India: alleen al in 2020 kwamen er zo’n dertigduizend meldingen door van verkrachtingen, maar het werkelijke aantal ligt vermoedelijk nog veel hoger.