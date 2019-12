Taakstraf voor bedreiger Ajax-bestuurders

Van de 120 uur zijn er 60 voorwaardelijk met een proeftijd van twee jaar.

De 33-jarige Van D. ging de rechtszaak in zonder advocaat. Hij wenste zichzelf te verdedigen en stuurde voor de zitting zijn advocaat weg. Van D. gaf bij de rechter toe dat hij in 2017 en 2018 soms vreselijke dingen had gemaild naar de Ajax-bestuurders.

Zo schreef hij onder meer dat hij de kinderen van sommigen van hen iets zou aandoen. Ook reed hij naar het huis van Overmars in Epe om hem persoonlijk te spreken.