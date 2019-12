Uber-verbod tijdens Dutch GP Zandvoort

Max Verstappen tijdens de vierde editie van de Jumbo Racedagen op Zandvoort. Ⓒ ANP

ZANDVOORT - Uber is niet welkom, de auto parkeren om op te fiets over te stappen kan op 15 kilometer afstand, de trein wordt het belangrijkste vervoermiddel. Dat staat in het vervoersplan dat de organisatie van de Dutch GP heeft ingediend bij de gemeente Zandvoort. En voor de vrijdagtrainingen gaan begin komend jaar 50.000 kaarten in de verkoop.