Granaat gevonden bij basisschool in Vught

Volgens wijkagent Marcel de Rouw worden er in de omgeving van de Vughtse heide wel vaker (oudere) explosieven aangetroffen, meldt het Brabants Dagblad. „Mijn collega’s werden gealarmeerd door een omstander. Ook de EOD kwam ter plaatse en zij hebben gelijk met de dienstdoende agenten maatregelen getroffen. De school in de buurt is gewaarschuwd, maar voor hen was er verder weinig gevaar”, schrijft hij op Twitter.