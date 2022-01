Franse vrouw gooit 80 cent in gokautomaat en wint meer dan 200.000 euro

Dat meldt de Franse krant Le Parisien. De vrouw was op vakantie met haar moeder toen ze naar het casino ging. Na een inzet van 80 cent zag de vrouw al snel dat haar inzet zodanig was vermenigvuldigd dat ze in totaal een bedrag van 209.715,20 euro op haar scherm zag staan.

’Een beetje verrast’

„Vaak beseffen mensen niet wat er met hen gebeurt. Ze was een beetje verrast, dus hebben we haar apart genomen en haar een klein glaasje champagne aangeboden”, verklaarde François-Stéphane Vergne, directeur van het Barrière-casino aan het persbureau AFP.

Het is de op één na grootste jackpot die iemand in het casino sinds de opening van dertig jaar geleden heeft gewonnen. In 2011 won een speler €425.000 na een inzet van 60 cent in dezelfde vestiging.