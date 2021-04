Bestorming Capitool: politieschilden lagen in afgesloten bus

De bestorming volgde op protesten van Trump-fans in de Amerikaanse hoofdstad. Zij waren boos omdat ze meenden dat was gefraudeerd bij de presidentsverkiezingen. In het 104 pagina’s tellende rapport van inspecteur-generaal Michael Bolton staat dat de inlichtingentak van de Capitoolpolitie drie dagen eerder al had gewaarschuwd dat het Congres zelf het doelwit zou kunnen worden.

Die waarschuwing belandde uiteindelijk niet in het draaiboek dat de politie opstelde voor 6 januari. Daar stond juist in dat er geen „specifieke dreigingen bekend zijn” die verband hielden met de zitting van het parlement, dat de verkiezingsuitslag moest goedkeuren. Die tegenstrijdigheid heeft volgens het rapport te maken met disfunctioneren binnen de politie.

Ook andere politiediensten hadden alarm geslagen in de aanloop naar de bestorming, schijven Amerikaanse media die het rapport al hebben ingezien. Zo stond er op een internetforum dat Trump-aanhangers een kaart van het tunnelstelsel van het parlementsgebouw gebruikten.

Politieschilden

Ook tijdens de rellen ging het mis. Zo lukte het een groep agenten niet om bij hun politieschilden te komen. Die lagen opgeslagen in een bus die op slot zat. Ze moesten zich uiteindelijk zonder die beschermende uitrusting opstellen tegenover de relschoppers. Ook was sommige munitie in het arsenaal van de politie over de houdbaarheidsdatum en waren andere schilden onbruikbaar.

De politietop had agenten ook verboden om bepaalde agressieve tactieken te gebruiken. Zo mochten bijvoorbeeld geen flitsgranaten worden ingezet, die bedoeld zijn om mensen te desoriënteren. „Zwaardere niet-dodelijke wapens zijn die dag in opdracht van leidinggevenden niet gebruikt”, schrijft Bolton.

Het rapport wordt donderdag besproken tijdens een hoorzitting in het parlement. Dat zal ook de inspecteur-generaal getuigen.