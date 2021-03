Derde corruptiezaak bij Duitse christen-democraten

Premium Binnenland

Mark Rutte: ’Nationaal herstelplan voor vliegende start naar de zomer’

Mark Rutte is hard op weg om de langst zittende premier sinds de oorlog te worden. De VVD-voorman gaat aan kop in de opiniepeilingen en zou met een nieuwe termijn het record van Ruud Lubbers aan diggelen kunnen slaan. In het verkiezingsinterview met De Telegraaf vertelt hij over de ruk naar links va...