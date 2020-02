Britse ’superverspreider’ corona: ’Sterkte voor de mensen die ik heb besmet’

Zakenman en scoutingleider Steve Walsh (53) pikte het virus op in Singapore tijdens een internationale conferentie van de gasindustrie. Vervolgens reisde hij naar de Franse Alpen voor een wintersportvakantie, waar hij meerdere mensen in hetzelfde chalet besmette. In totaal liepen vermoedelijk elf mensen het virus op na contact met Walsh. Dat heeft hem in de Britse pers de weinig complimenteuze bijnaam ’superspreader’ opgeleverd.

Pas op 6 februari kwam vast te staan dat Walsh het virus onder de leden had. Zelf zegt de man dat hij nauwelijks klachten heeft gehad. Inmiddels is hij het virus ook kwijt. Zes van de acht coronagevallen in Groot-Brittannië zijn echter te herleiden naar Walsh.

Hersteld

Vanuit het ziekenhuis in Londen, waar Walsh uit voorzorg nog even in quarantaine verblijft, laat hij weten: „Ik dank het ziekenhuis voor de goede zorg nu ik helemaal hersteld ben. Mijn gedachten zijn vanzelfsprekend bij de mensen die besmet zijn. Toen ik hoorde dat ik contact heb gehad met besmette personen, ben ik direct naar een ziekenhuis gegaan. Ook al had ik toen geen symptonen.”

Volgens Britse media verkeren geen van de door Walsh besmette mensen in levensgevaar.