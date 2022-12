Premium Het beste van De Telegraaf

Chauffeurs historisch hulptransport na 41 jaar in het zonnetje gezet

Door Marie-Thérèse Roosendaal Kopieer naar clipboard

Rob Albregt was een van de chaffeurs van toen. „Ik wist niet wat ik meemaakte.” Ⓒ Jean-Pierre Jans

Op 13 december 1981 werd in Polen de Staat van Beleg afgekondigd door de communistische machthebber Wojciech Jaruzelski, die de vrije vakbond Solidariteit de mond wilde snoeren. Uitgerekend op de dag dat het hulptransport van de Telegraaf-actie ‘Een pak van je hart voor Polen’ zou vertrekken. Maar die 250 chauffeurs gingen toch! Zij worden nu, 41 laat later, in het zonnetje gezet door door de Poolse regering