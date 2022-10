Urker vissers redden man na dagen van boei in Het Kanaal: ’Wonder dat hij nog leeft’

„Tja, het is best wel een verhaal hè”, zegt schipper Tunis de Boer met gevoel voor understatement. Met de Urker kotter De Madeleine voer hij donderdag op het Kanaal, tussen Frankrijk en Engeland, toen De Boer wat opviel.

„Ik was bezig met de administratie en keek voor de zekerheid even of we niet te dichtbij een boei zouden komen. En toen zag ik plots wat geks bewegen bij de boei. Ik pakte een verrekijker erbij en zag een jongeman met alleen een zwembroek aan die als een malle naar ons zwaaide. Hij was duidelijk in nood.”

Weinig energie

Pijlsnel komen de bemanningsleden in actie: ze varen een stuk naar hem toe en gooien een reddingsboei in het water. „Hij had duidelijk weinig energie over. Met zijn allerlaatste beetje kracht wist hij zijn arm uit te steken, waarna wij hem naar binnen konden halen.”

De man wist zich vast te klampen aan deze boei. Ⓒ T. de Boer & Zonen

Pas na een paar flessen water en een Snickers-reep komt er wat informatie uit de man. „Het bleek een Engelse jongen van 28 die vanaf Dover met een kajak op weg naar Frankrijk was gegaan. Maar zijn kajak sloeg op een bepaald moment om en hij kon zich alleen nog aan een boei vastklampen, vertelde hij.”

Mosselen als eten

De man vertelde daar dagenlang te hebben gezeten, met alleen krabbetjes, zeewier en mosselen als eten. „Hij oogde wel wat verward, dus we weten niet precies hoelang. Reken maar dat je niet kan slapen op zo’n boei, zeker niet met het ruige weer van de afgelopen dagen. Het is een wonder dat hij het heeft overleefd, het is bijna een jongensboek.”

De drenkeling zit vol blauwe plekken, heeft zijn ogen ’heel diep in zijn kassen’ en is uitgedroogd, uitgemergeld en zwaar onderkoeld. „Mensen denken dan dat je iemand snel onder een warme douche moet zetten, maar dat is helemaal onjuist. Je moet iemand op zo’n natuurlijk mogelijke wijze weer opwarmen”, vertelt De Boer, die nog steeds op zee is. „Dat werd ons zo geleerd op school, juist voor dit soort situaties.”

Ⓒ T. de Boer & Zonen

Hartjes

Nadat ze dekens om hem heen hebben geslagen, bellen ze de Franse kustwacht, die een helikopter stuurt om de drenkeling naar het ziekenhuis te brengen. „Hij was heel dankbaar. Praten kostte hem te veel kracht, dus hij maakte hartjes-bewegingen met zijn hand naar ons. We zijn gewoon blij dat we wat kunnen doen voor de medemens.”

Nu de schipper het heroïsche verhaal navertelt, bedenkt hij zich dat het eigenlijk puur toeval was dat ze langs de man voeren. „Het was helemaal niet het plan om in die regio te vissen, maar we zijn gaan rondvaren nadat de vangst in de ochtend wat tegenviel. En dan nog: we checken natuurlijk niet elke boei om te kijken of er toevallig een mens in nood is. Want ja, zoiets als dit is nog nooit voorgekomen.”