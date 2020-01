Jongen (15) opgepakt voor neersteken 14-jarige in Zaandam

Het steekincident aan de Drielse Wetering in Zaandam gebeurde om 19.45 uur voor een filiaal van de Deka Markt. Hulpdiensten rukten massaal uit. Wat de aanleiding voor het geweld was, is nog volstrekt onduidelijk.

Het slachtoffer werd ter plaatse behandeld aan zijn verwondingen en daarna met een ambulance naar het ziekenhuis gebracht. De jongen zou inmiddels een geslaagde spoedoperatie achter de rug hebben.

De politie zoekt getuigen van het incident. „Heeft u iets gezien? Of heeft u andere informatie die belangrijk kan zijn? Neem dan contact op met de politie.”