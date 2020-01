Koning Abdullah waarschuwt voor heropleving IS

Maanden na het verdringen van IS in Syrië heeft Abdullah grote zorgen over een wederopstanding van de groepering. „Niet alleen in het zuidoosten van Syrië maar ook in het westen van Irak. We hebben te maken met een heropleving”, aldus de koning, die deze week in Europa is voor besprekingen in Brussel, Straatsburg en Parijs.

Volgens de Jordaanse vorst zijn er momenteel ook veel buitenlandse strijders uit Syrië in Libië en is dat vanwege de ligging van Libië dichtbij Europa ook vanuit Europees perspectief een belangrijk punt van aandacht. „Dat is iets wat wij in de regio maar ook onze Europese vrienden moeten aanpakken in 2020.”