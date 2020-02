Boeren kritisch over kabinetsplannen

Het overlegontbijt op het ministerie van Landbouw begon met excuses van actiegroep FDF. De dreigende ‘Judas-verklaring’ eerder deze week vormde aanleiding voor het kabinet om het overleg met het Landbouw Collectief -waar meerdere boerenclubs lid van zijn- op te schorten.

Premier Rutte: „We willen dit niet nog een keer hebben. Mensen moeten zich niet geïntimideerd voelen als ze met ons praten.” Bestuurslid Jeroen van Maanen van Farmers Defence Force, die zijn met modder besmeurde bedrijfsbus tussen de deftige bolides van het kabinet had geparkeerd, geeft toe dat het geen slimme actie was.

Van Maanen: „Als je een actiegroep bent als wij en strijd met het mes tussen de tanden dan heb je af en toe het risico dat er woorden vallen die achteraf allemaal zeggen: die waren niet handig. Dit gebeurde in het heetst van de strijd.”

Op de inhoud zijn het kabinet de boerenorganisaties verder gekomen, maar volgens voorzitter Aalt Dijkhuizen van het Landbouw Collectief was het gesprek “een soort tussenstap.”

Vandaag komt minister Schouten (Landbouw) met een plan voor een opkoopregeling voor boeren om stikstof in natuurgebieden te reduceren. De boerenclubs zijn daar kritisch over. „Dat is niet onze eerste keuze. Het gaat er ons om dat de mensen die blijven verder kunnen. De sector moet door kunnen ontwikkelen”, zegt Dijkhuizen. „We hebben sterke aanwijzingen dat de opkoopregeling niet helpt voor de natuur. Het is bovendien een peperdure maatregel.”

Half maart staat een nieuw overleg tussen het kabinet en de boeren op de agenda. Of er nieuwe boerenacties komen is nog niet duidelijk. Van Maanen: „Dat gaan we beraden.”