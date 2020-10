Moeder Insiya zoekt hulp bij Kamer: ’Stille diplomatie leidt tot niets’

Nadia Rashid werd op initiatief van het CDA en de PvdA uitgenodigd in de Kamer om haar schrijnende verhaal te doen. Ook haar moeder Tahera Nighat – de oma van Insiya – was aanwezig, maar sprak geen woord. „Mijn moeder kampt sinds de ontvoering met ptss, en vindt het heel moeilijk om over de ontvoering te praten, omdat zij erbij was toen het gebeurde”, aldus Rashid.

In september 2016 werd de destijds tweejarige Insiya op gewelddadige wijze ontvoerd uit het huis van haar oma in Amsterdam-Watergraafsmeer. Kidnappers droegen haar over aan vader Shehzad Hemani, die opdracht gaf tot de ontvoering. Vervolgens werd ze naar India gesmokkeld, waar ze nog altijd illegaal verblijft.

Voogdijzaak

Insiya heeft alleen de Nederlandse nationaliteit. Moeder Nadia heeft inmiddels meerdere rechtszaken in Nederland gewonnen, en heeft formeel als enige de ouderlijke macht in handen. Toch weigert India tot dusver haar dochtertje uit te leveren, omdat er in India nog een voogdijzaak loopt.

Onlangs stelde het CDA Kamervragen over de kwestie. Kamerleden Omtzigt en Van Helvert vroegen zich af wat minister van Buitenlandse Zaken Stef Blok op diplomatiek niveau doet om de terugkeer van Insiya te realiseren.

„De Nederlandse autoriteiten blijven zowel op ambtelijk als op politiek niveau aandringen op het belang van een snelle en goede oplossing voor moeder en kind”, liet de bewindsman deze week weten. Uitspraken van de Nederlandse rechter worden via „de diplomatieke weg” aangeboden aan India, maar de overname ervan „kan in India door Nederland echter niet worden afgedwongen.”

’Denkwerk’

„Mijn dochter is vier jaar geleden ontvoerd, en na al die tijd heeft de stille diplomatie tot niets geleid. Dat brengt mij bij u: hoe krijgen we mijn kind weer terug waar ze hoort?” Na de emotionele sessie met Nadia en haar moeder gaan Kamerleden met elkaar in beraad. „Dit vraagt van ons wel wat denkwerk. Wij moeten voor onszelf ook even gaan bepalen welke wegen we nog kunnen bewandelen”, zei VVD-Kamerlid Jeroen van Wijngaarden tegen Insiya’s moeder.

Overigens riepen meerdere partijen in de Kamer het ministerie begin september al op te stoppen met de stille diplomatie. Het kabinet moet openlijk met de vuist op tafel slaan, bepleitten CDA, PvdA, D66 en SGP.

Bekijk ook: OM eist 9 jaar tegen vader voor ontvoering Insiya

Op 23 september vond het strafproces tegen de in India woonachtige vader Hemani plaats. Het Openbaar Ministerie heeft daar 9 jaar celstraf geëist. De rechter doet op 12 oktober uitspraak.