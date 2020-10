’Coronavirus houdt aanstelling opperrechter niet tegen’

Van de senatoren Mike Lee en Thom Tillis werd deze week bekend dat ze het virus onder de leden hebben. Beiden waren aanwezig toen president Donald Trump - die ook besmet is - vorige week in het Witte Huis Barrett presenteerde als zijn kandidaat om de vorige maand overleden progressieve opperrechter Ruth Bader Ginsburg op te volgen.

De commissie juridische zaken zal zich vanaf 12 oktober over die kandidaatstelling buigen. Volgens de Republikeinse Senaatsleider Mitch McConnell kunnen die zittingen gewoon plaatsvinden en hebben de senatoren de mogelijkheid om ze fysiek of op afstand bij te wonen. Alle plenaire activiteiten van de Senaat worden wel uitgesteld tot na 19 oktober.

De aanstelling van Barrett valt slecht bij de Democraten. Die willen dat eerst de verkiezingen zijn geweest die over een maand plaatsvinden. Dat McConnell, ondanks de besmettingen, nog altijd de zittingen zoals gepland wil laten doorgaan, is dan ook tegen het zere been van zijn Democratische tegenhanger. „Het is te gevaarlijk”, vindt Chuck Schumer.