Duindorp stopt definitief met vreugdevuur

,,,Wij betreuren deze beslissing, maar staan ook achter ons standpunt dat wij ons uiterste best hebben gedaan om een middelpunt te zijn tussen de bewoners en de gemeente Den Haag. Helaas is in dit geval de wil om alles goed te laten verlopen vanuit een kant, onze kant”, schrijft de organisatie.

De organisatie van Duindorp Vreugdevuur denkt niet voor de deadline van 3 december aan alle eisen te kunnen voldoen. Eerder meldde burgemeester Johan Remkes in een brief aan de gemeenteraad weten dat de hulpdiensten kritisch zijn over de planvorming van beide organisatoren. ,,De kwaliteit van de door de aanvragers ingediende stukken is onvoldoende en de stukken zijn onvolledig.”

,,Wij hebben tot aanstaande maandag de tijd om ontbrekende stukken in het veiligheidsplan aan te leveren, stukken waarvan wij de inhoud niet eens weten. Er is volgens de gemeente intensief gecommuniceerd met ons als organisatie over welke stukken dit zijn, echter hebben wij tot op heden geen idee welke stukken dit zijn.

Vuur afgepakt

Van de omgevingsdienst hebben wij hulp aangeboden gekregen om een berekening te maken voor de natuurvergunning, echter gaat dit tijd kosten die er niet is.” De organisatie van Vreugdevuur Duindorp spreekt de hoop uit dat de traditie in stand blijft. ,,Maar helaas kunnen wij dit voor jullie niet meer op een gecontroleerde en veilige wijze organiseren. Het vuur is nu van ons afgepakt, maar het vuur in onze gedachten zal niet doven.”

Het is nog onduidelijk of organisatie van het vreugdevuur in Scheveningen ook besluit om de stekker te trekken uit het vreugdevuur. Eerder liet de organisatie van het vuur in Escamp al weten niet binnen deze korte termijn een gedegen aanvraag te kunnen indienen. Wel willen zij volgend jaar het vergunningstraject ingaan. Daarnaast slaagde organisatie van het vreugdevuur in Laak er niet in om alle benodigde stukken in te leveren.