Duindorp trekt handen van vreugdevuur af

„Het ontbreken van het vreugdevuur dit jaar zal een klap zijn, een klap voor vele honderden of misschien wel duizenden mensen die ons vreugdevuur een warm hart toedragen”, schrijft de stichting in een lang bericht op Facebook. „Het vuur is nu van ons afgepakt, maar het vuur zal in onze gedachtes niet doven.”

Waarnemend burgemeester Johan Remkes heeft dinsdag gemeld dat de Haagse vreugdevuren hoogstwaarschijnlijk niet doorgaan. Een meerderheid van de gemeenteraad denkt ook dat de vreugdevuren niet haalbaar zijn.

Handen af

De Duindorpse stichting wil ook geen andere evenementen rond de jaarwisseling organiseren. Zulke activiteiten zouden de rust in de wijk kunnen bewaren als er geen vreugdevuur is. „Deze bal ligt nu bij de gemeente zelf, want wij trekken onze handen overal van af.”