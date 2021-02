Medewerkers EBI in Vught besmet, gedetineerden in quarantaine

Hoeveel gedetineerden er in quarantaine zijn geplaatst, kan de woordvoerder niet zeggen. Zij worden woensdag getest. „In ieder geval tot de uitslag van de coronatest moeten zij in hun cel blijven”, aldus de woordvoerder. De gedetineerden kunnen tot die tijd niet naar de sportruimte, met andere gedetineerden luchten of contact hebben met hun advocaten.

De EBI is de meest beveiligde gevangenis van Nederland en momenteel zitten er beruchte verdachten als Ridouan Taghi en Willem Holleeder.

Twee weken geleden werd bekend dat 137 van de ruim 400 gedetineerden in de gevangenis in Ter Apel besmet waren geraakt met corona. De gevangenis ging in lockdown. Ook in de gevangenis in Nieuwegein waren gedetineerden besmet met corona.