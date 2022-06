Opruimen na modderstromen Oostenrijk kan maanden duren

Een 82-jarige man overleed woensdag, hij werd meegesleurd door een aardverschuiving. Ook zijn heel veel dieren die vastzaten in hun stallen omgekomen door de modderstromen. De aardverschuivingen ontstonden na hevige regenval en onweer. Meerdere mensen, onder meer in het dorp Villach, moesten met legerhelikopters worden gered.

Tekst gaat na de video verder. Video: Oostenrijk is geteisterd door modderstromen.

De deelstaat Karinthië is het zwaarst getroffen, maar ook in Opper-Oostenrijk, Stiermarken en een deel van Salzburg was het gevaarlijk buiten door het weer. Mensen werden opgeroepen in huis te blijven en indien mogelijk naar hoger gelegen verdiepingen te gaan. Bij meerdere huizen kwamen de modderlawines tot aan de eerste verdieping, waarna mensen naar de zolder vluchtten.

Terwijl Zuid-Oostenrijk nog bezig is de schade op te maken na de hevige regenval, geldt in het noorden en oosten van het land een weeralarm vanwege hoge temperaturen en langdurige droogte. De kans op bosbranden is daar erg groot, zeggen experts. Roken, open vuur en het achterlaten van glas is verboden in die regio's, omdat zo bosbranden kunnen ontstaan.

