Advocaat van misbruik verdachte dansleraar: ’Ik vraag om vrijspraak’

Door André Spaansen Kopieer naar clipboard

Khalid A. met zijn advocaat. Ⓒ Illustratie Petra Urban

GRONINGEN - De verdediging in de Groningse zedenzaak rondom dansleraar Khalid A. (38) houdt vol dat de verdachte doelwit lijkt van ruim een dozijn danseressen. Hun stapel aangiften van zedenfeiten is goeddeels niet te bewijzen, is de teneur. Er is vrijwel niks strafbaars gebeurd, pleitte advocaat mr. Robert Eefting. ,,Ik vraag om vrijspraak’’, klonk het bij een dozijn feiten.