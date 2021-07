’Invasie door vliegende mieren op Wembley gevreesd’

Premium Columns

Op zoek naar een type als Louis

Heel stil zijn nu. We bevinden ons in een unieke positie. Vliegen op de muur zijn we, op het hoofdkantoor van de Koninklijke Nederlandse Voetbalbond, waar twee bestuurders op het punt staan de toekomst van het vaderlandse voetbal veilig te stellen. Kom, we luisteren even mee.