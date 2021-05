Duurste geneesmiddel kan in basispakket als prijs halveert

Dan kost het nog ongeveer een miljoen euro per behandeling. Bovendien moet Nederland met fabrikant Novartis afspraken maken over een prestatie-afhankelijke betaling. Dat adviseert het Zorginstituut Nederland.

Zolgensma is bestemd voor baby's met de erfelijke spierziekte spinale musculaire atrofie (SMA). De baby's missen een gen waardoor de zenuwen in hun ruggenmerg niet goed werken. Hun spieren sterven hierdoor af. Vroeger overleden ze heel jong. Zolgensma zorgt ervoor dat het gen wordt toegevoegd. Daardoor lijkt hun levensverwachting vooruit te gaan en kunnen ze zitten en lopen. Het kost ongeveer 1,9 miljoen euro per patiënt en daarmee is dit het duurste geneesmiddel ter wereld. In Nederland kunnen acht tot tien kinderen per jaar met Zolgensma worden behandeld

Het Zorginstituut adviseert het kabinet over de samenstelling van het basispakket. Bij Zolgensma zit het instituut in een spagaat, zegt bestuursvoorzitter Sjaak Wijma. "Dat komt omdat het een kostbaar medicijn is dat een doorbraak lijkt te zijn, maar waarvoor ook nog te weinig bewijs is dat het echt zo goed werkt. We willen Zolgensma best het voordeel van de twijfel geven, maar niet tegen elke prijs."

Het instituut adviseert Nederland om samen met België en Ierland de onderhandelingen met de fabrikant te voeren.