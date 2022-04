Paus Franciscus voor het eerst kritisch op oorlog van Poetin

„Helaas is er weer een potentaat die triest genoeg nationalistische claims omarmt die volkomen uit de tijd zijn.” De paus heeft eerder al de ongerechtvaardigde agressie en de gruwelen van de huidige oorlog veroordeeld, maar hield het wat Poetin en Rusland betreft neutraal.

De paus sprak bij zijn ontvangst door Maltese hoogwaardigheidsbekleders en diplomaten in de hoofdstad Valletta. Hij is daar zaterdagmorgen voor een tweedaags bezoek aangekomen. Het bezoek aan Malta is zijn 36e officiële bezoek aan landen buiten Italië.

Hij liep bij al die reizen zelf de vliegtuigtrap op. Er waren begin 2020 en eind 2021 ook reizen voor hem gepland naar Malta, maar die gingen niet door als gevolg van coronamaatregelen. Van de ruim een half miljoen bewoners van de eilanden die de staat Malta vormen is meer dan 80 procent rooms-katholiek. De eilanden beschouwen zich al bijna 2000 jaar als een christelijk bolwerk, ruim 300 kilometer verwijderd van het islamitische Noord-Afrika. Malta, Gozo en Comino zijn bezaaid met rooms-katholieke kerken. Naar schatting is er een kerk per duizend inwoners.