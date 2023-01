Premium Het beste van De Telegraaf

’We zien verharding van geweld tegen politiemensen’ Doorbraak in onderzoek naar aanslag op woning agent: mogelijk wraak voor boetes

Door Mick van Wely Kopieer naar clipboard

December 2020: onderzoek van de politie na een aanslag met een zwaar explosief op de woning van een agent in Best. De explosie was op een kilometer afstand te zien en te horen. Ⓒ Remco Rooijakkers

Best - De zware bomaanslag op de woning van een agent in Best in december 2020 zou zijn uitgevoerd als wraak voor uitgeschreven boetes. Dat laten politie en justitie weten aan De Telegraaf. Woensdag werden twee mannen opgepakt voor de aanslag, die zware schade veroorzaakte aan het pand waarin de kinderen en vrouw van de wijkagent sliepen.