Singh vanuit Amerikaanse cel: ’Haal me terug naar Nederland’

Singh, de langst vastzittende Nederlander in het buitenland, sprak voor zijn kort geding een kort bericht in vanuit de gevangenis in Californië, waar hij al 37 jaar gevangen zit. „In godsnaam, laat mij komen te overlijden tussen mijn familieleden”, hoorde de kortgedingrechter hem smeken.

Singh is in 1986 tot 56 jaar cel veroordeeld voor de moord op zijn vrouw en dochter. De Tweede Kamer vroeg het kabinet al eerder zich in te zetten voor Singh.

Onvoldoende binding

De landsadvocaat betoogde in de rechtbank in Den Haag dat de in Suriname geboren Singh onvoldoende binding heeft met Nederland en daarmee niet aan de vereisten voldoet: „Singh is op leeftijd en heeft een broze gezondheid. Hij wenst de rest van zijn leven in de buurt van zijn familieleden te zijn. Maar dit humanitaire aspect kan geen argument zijn voor een verzoek tot overplaatsing.” Dekker is bang voor een precedentwerking.

Singh zou vier jaar in Nederland hebben gewoond en dertien jaar in de Verenigde Staten, rekende de landsadvocaat de kortgedingrechter voor. Singh emigreerde in februari 1971 vanuit Suriname naar de VS. Daar woonde hij tot zijn aanhouding in 1984. Zijn zus woont in Nederland, maar dat is onvoldoende voor het bindingsvereiste, betoogde de raadsman van het ministerie van Justitie en Veiligheid.

Singh heeft een Nederlands paspoort, wierpen zijn advocaten tegen. Bovendien maakte Suriname in de jeugdjaren van Singh deel uit van het Nederlandse koninkrijk. Zelf zei Singh daarover in zijn audioboodschap: „Ik ben Nederlands van geboorte. Ik heb altijd Nederlands gesproken, ik denk zelfs in het Nederlands, al heb ik tegenwoordig wel moeite met praten, want om me heen hoor ik alleen Engels.”

Zijn advocaat Rachel Imamkhan zei: „Singh hoopt dat minister Dekker hem ziet als een mens van vlees en bloed. Hij voelt zich al jarenlang in de steek gelaten en zegt: ’juist nu moet Nederland voor me opkomen’.”

De uitspraak is op 17 mei.