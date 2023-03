Premium Het beste van De Telegraaf

Europa en klimaatminister heel wat van plan Prefab-huis, zeewierburger en busvakantie: is dit onze ’groene’ toekomst?

Door Koen van Eijk en Koen Nederhof Kopieer naar clipboard

Als vliegen fors duurder wordt, staat een weekendje Barcelona misschien minder vaak op de planning. Ⓒ ANP / HH

Over tien jaar zitten we in onze gasloze woning met het gezin aan de sojaburger. Voor de deur staat de elektrische auto aan de oplader, gevoed met zonne-energie. Op tafel liggen buskaartjes klaar voor een weekendje Barcelona. Als het aan het Europees Parlement én aan de ambtenaren van klimaatminister Jetten ligt, gaan we die kant op. Maar verandert ons gedrag ook echt door dingen duurder te maken of is het vooral de schatkist die profiteert?