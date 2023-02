Premium Het beste van De Telegraaf

Voor alles een remedie op de Gezondheidsbeurs: ’Waren we maar geestelijk bevrijd, dan konden ziekenhuizen sluiten

Door Roy Klopper Kopieer naar clipboard

Liggen en testen. Wie weet zorgt een bezoekje aan de Gezondheidsbeurs nog voor een vermindering van klachten. Ⓒ Thijs Rooimans

Utrecht - De Nationale Gezondheidsbeurs in Utrecht is een rollercoaster voor emoties. Verbijstering over de hoeveelheid aandoeningen die een mens kan krijgen, opluchting over de ontelbare middeltjes die tegen al die kwaaltjes bestaan én blijdschap nu is bewezen dat onze dikke kont of bierbuik wordt veroorzaakt door een dna-afwijking en níét door te veel snacks of bier.