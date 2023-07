Britse man schrikt zich rot van slang in krop broccoli

Linton, die een slangenfobie heeft, schrok zich rot en besloot al snel zijn zus te bellen. Zij deed de slang in een bakje en samen reden ze naar de Aldi toe, om verhaal te halen. Linton was namelijk als de dood dat de slang zou ontsnappen of mogelijk zijn familie zou aanvallen. Er is hem een schadevergoeding aangeboden, maar hij wil meer.

Ⓒ Donovan Linton

Daar aangekomen werd al snel besloten om maar naar de dierentuin van Dudley te gaan, waar de slang werd geïdentificeerd als een trapslang. Die niet-giftige soort komt uit Spanje en Portugal. De lokale Aldi heeft laten weten dat zij onderzoek gaat doen naar het voorval.