Amerikaans meisje (10) zwanger na verkrachting, moet naar andere staat voor abortus

Verloskundige en gynaecoloog Caitlin Bernard uit Indianapolis kreeg een telefoontje van een collega-arts uit Ohio die slachtoffers van kindermishandeling behandelt. De arts uit Ohio vroeg Bernard om hulp, want het 10-jarige slachtoffer van verkrachting was zes weken zwanger en de staat Ohio heeft na de omverwerping van Roe v. Wade het recht op abortus sterk ingeperkt. Abortus is voortaan verboden vanaf zes weken zwangerschap en het meisje van 10 kon in Ohio geen abortus ondergaan.

De wetgevers van Indiana, waar dokter Bernard werkt, staan ook op het punt om het recht op abortus in te perken of te verbieden, maar voorlopig blijven de abortuswetten ongewijzigd. Dankzij Bernard kon het meisje van Ohio naar Indiana reizen om de zwangerschap af te breken.

Ook het afgelopen weekend werd er in de VS geprotesteerd voor vrije toegang tot abortus. Ⓒ EPA-EFE

Aanvragen stijgen

Bernard zegt in de Britse krant The Guardian dat sinds de omverwerping van Roe v. Wade het aantal abortusaanvragen uit andere staten enorm is gestegen. „We zien een dramatische toename van het aantal patiënten dat uit naburige staten met een restrictiever beleid komt”, klinkt het. Normaal gesproken komen er vijf tot acht patiënten per dag van buiten de staat, zei McHugh, die in meerdere klinieken in centraal en zuidelijk Indiana werkt. Dat aantal is gestegen naar twintig patiënten van buiten Indiana per dag. „Het is moeilijk om te accepteren dat wij over een paar weken ook niet meer in staat zullen zijn om die zorg te verlenen”, aldus Bernard.

De Republikeinse gouverneur Kristi Noem van South Dakota, die genoemd wordt als mogelijke running mate van Donald Trump in 2024, was zondag te gast in het CNN-programma State of the Union en reageerde op de situatie van het meisje. Volgens Noem is het „ongelooflijk dat niemand praat over het perverse, afschuwelijke en gestoorde individu dat een 10-jarige verkrachtte”. Op de vraag of het meisje de baby zou moeten krijgen, antwoordde Noem dat „elk leven kostbaar is.”