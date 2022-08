Rover vreest chaos door acties NS-personeel: ’Blijf thuis tijdens estafettestaking’

„In principe gaat het om personeel ten noorden van de lijn Lelystad-Zwolle”, vreest directeur Freek Bos van Rover. „Maar als er bijvoorbeeld treinen op een rangeerterrein in Lelystad staan die eigenlijk in Brabant moeten rijden, komen die daar ook niet. Dat betekent dus dat de hele boel in het honderd kan gaan lopen.”

En dus roept Rover mensen op voorhand op naar alternatieven te zoeken om ergens te komen, of gewoon thuis te gaan werken. „Je loopt anders het risico ergens vast te lopen. Neem het zekere voor het onzekere, om te voorkomen dat je straks ergens op een perron komt te staan en geen kant meer uit kunt”, aldus Bos, die hoopt dat de bonden en NS elkaar snel zullen vinden in het conflict. „Want nu is er maar één echt de dupe van de hele poppenkast en dat is de reiziger.”

Impact niet bekend

NS zegt teleurgesteld te zijn in de bonden dat men tot een estafettestaking besloten heeft. „Vooral voor onze reizigers is dat heel vervelend”, reageert een woordvoerder. „We begrijpen de zorgen van onze collega’s over de financiële situatie en werk-privé-balans heel goed. De waardering voor onze collega’s in een voor ieder onzekere tijd willen we daarom graag terug laten komen in de nieuwe cao. Tegelijk hebben we als bedrijf te maken met een krappe arbeidsmarkt, stijgende prijzen en achterblijvende reizigersaantallen.”

Volgens de zegsman waren de partijen ook nog niet klaar met onderhandelen. „We zien voldoende aanknopingspunten voor verbeterde voorstellen voor een goede cao voor onze collega’s. Tegen de bonden zeggen we dan ook: kom aan tafel om verder te praten. De impact van de staking is nog niet volledig bekend. De dienstregeling gaat normaliter over de regiogrenzen heen. Tijdens de staking zullen we de reizigers zo goed mogelijk informatie geven. Houd daarvoor de reisplanner in de gaten.”

Treinen Arriva rijden wel

Woensdag om 04.00 uur start de estafettestaking van 24 uur in Noord-Nederland. „Vervolgens komen de regio’s West (26 augustus), Noordwest (29 augustus), Midden (30 augustus) en Oost & Zuid (31 augustus) aan de beurt. Als na afloop van deze stakingen NS nog altijd niet akkoord gaat met onze cao-eisen, dan volgen in de week na de regionale stakingen ook landelijke stakingen”, aldus Hans Walthie van FNV Spoor, dat samen met CNV en VVMC actie voert.

Overigens rijden de treinen (en bussen) van Arriva wel gewoon. Met name in het noorden, oosten en zuiden van het land is dit bedrijf evenals de treinen van andere regionale vervoerders actief. Reizigers kunnen er vanuit gaan dat deze dienstregelingen tijdens de NS-staking gewoon doorgaan. De regionale (trein)vervoerders hebben een eigen cao, die begin 2022 is afgesloten en nog loopt tot en met 31 december.