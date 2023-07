Groen licht voor weren van oude auto’s in London

Tal van deelraden van de buitenwijken van de metropool hadden hun hoop gevestigd op de Londense rechter. De maatregel is immers bijzonder impopulair bij de Londenaren zelf. De ULEZ-regels gelden al voor de wijken in het hart van Londen. Maar nu gaan de maatregelen dus ook in voor de buitenwijken, waar minder rijke Londenaren wonen en waar het bezit van dit soort oudere wagens schering en inslag is.

De Labour-burgemeester staat intussen vrijwel alleen in zijn strijd om de milieueisen in zijn stad aan te scherpen. Labour-partijleider Keir Starmer wil dat de maatregel wordt ingetrokken of dat de scherpe kantjes ervan af worden gehaald. Zo zou het mogelijk moeten zijn om huidige bezitters van oude wagens uit te sluiten van de boetes. Ook zouden mensen die de stad slechts sporadisch bezoeken, voor een familiefeestje bijvoorbeeld, moeten worden uitgezonderd.

Elitewijken

De introductie van de oorspronkelijke ULEZ-zone was een maatregel die werd genomen onder de voormalige Londense burgemeester Boris Johnson. Het betrof echter vooral delen van Londen waar rijkere Londenaren woonden en waar een groot deel van de bewoners snel omschakelde naar elektrische wagens.

In de buitenwijken is het een ander verhaal. Het dreigende invoeren van de ULEZ-vergoeding wordt gezien als de enige reden waarom de Conservatieven, die tegen de uitbreiding zijn, het kiesdistrict Uxbridge bij tussentijdse verkiezingen vorige week wisten te behouden.

De partijleiding van Labour vreest inmiddels dat het de populariteit van de partij zal aantasten.

Het blijft onzeker of de maatregel eind volgende maand (29 augustus) daadwerkelijk doorgaat. De Londense buitenwijken bevinden zich in diverse graafschappen zoals Kent, Surrey en Hertfordshire. Dit laatste graafschap, in Noord-Londen, heeft al laten weten geen toestemming te zullen geven voor het plaatsen van flitspalen en waarschuwingsborden voor de nieuwe milieuregels.