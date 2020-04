Politiebond ACP wil huisarrest voor corona-overtreders

„Het opleggen van huisarrest aan mensen die een boete hebben gekregen zou daar een voorbeeld van kunnen zijn”, zegt ACP-voorzitter Gerrit van de Kamp dinsdag in radioprogramma 1op1.

Volgens Van de Kamp wordt het steeds moeilijker om te handhaven op groepen die niet genoeg afstand houden, zeker als het weer beter wordt en meer mensen naar buiten gaan. De ACP-voorzitter zegt dat voornamelijk groepen jongeren zich niet geremd voelen om naar buiten te gaan en daardoor veel overlast veroorzaken.

„Op een forum met collega’s geeft driekwart van de 400 ondervraagde collega’s aan dat ze iedere dag te maken hebben met mensen die zich niet houden aan de maatregelen, met spugen of geweld richting agenten.” De politie heeft tijdens het paasweekend zo’n 1800 boetes uitgedeeld aan mensen die zich niet hielden aan de geldende coronaregels. Door huisarrest op te leggen en contact te hebben met ouders van hardleerse jongeren hoopt de ACP-voorzitter de handhaving aan te kunnen.

