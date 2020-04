Instagram-model over quarantaine in luxe hotel: ’Erger dan gevangenis’

In een video op Instagram bestempelt Pinili de twee weken quarantaine in het Duxton 5-sterrenhotel in Perth als een mensenrechtenprobleem. De vrouw vloog afgelopen zondag vanuit Bali terug naar Australië en moet nu verplicht twee weken afgezonderd van de buitenwereld op haar luxe kamer doorbrengen.

’Toetsenbordhelden’

Pinili was naar eigen zeggen geschokt toen ze de volgende ochtend haar sociale media bekeek en zag dat ze tonnen kritiek over zich heen had gekregen, zo meldt Het Nieuwsblad. „Het zijn toetsenbordhelden die thuis zitten en even naar buiten kunnen voor frisse lucht”, zegt ze. De vrouw heeft geen spijt van haar uitingen. „Iedereen in quarantaine heeft het moeilijk zonder zonlicht en enkele minuten lucht. Het gaat over de mentale gezondheid van mensen. Zelfs als we 10 minuten kregen met politieagenten in beschermingspakken, daar zouden we blij mee zijn.”

De twintiger zegt dat ze begrijpt dat ze in quarantaine is geplaatst en geen probleem heeft met het hotel an sich. „Het is hier heerlijk. Ik heb nog nooit geklaagd. Mensen zeggen tegen me ’maar je zit in een vijfsterrenhotel’. Ja, maar ik zit hier tussen vier muren. Ik heb geen toegang tot de bar, het restaurant of het zwembad. Dus, geen klachten over de kamer, maar ik krijg geen van de voorzieningen”, besluit ze.