Binnenland

Man overleden na vluchtpoging voor politie in Heerlen, sprong van drie hoog uit raam

Een man is dinsdag in het ziekenhuis overleden nadat hij eerder die dag op de vlucht voor de politie van drie hoog uit een woning in Heerlen sprong of viel. Volgens de politie gebeurde dit toen een arrestatieteam voor de deur stond.