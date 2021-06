Acht op tien journalisten weleens mishandeld of bedreigd

Bijna alle journalisten (93 procent) zien bedreiging als reëel gevaar voor de persvrijheid. Vier jaar terug was dat 79 procent. Het vaakst worden journalisten geconfronteerd met verbaal geweld.

Dat staat in een onderzoeksrapport dat is opgesteld in opdracht van PersVeilig, een initiatief van het Genootschap van Hoofdredacteuren, het Openbaar Ministerie (OM) en de Nederlandse Vereniging van Journalisten (NVJ). Het gaat zowel om fysieke en verbale agressie als om online dreigementen.

Onvoldoende bescherming

Een kwart van de journalisten vindt dat de werkgever of opdrachtgever hen onvoldoende beschermt tegen deze agressie. Vooral freelancers (36 procent) zijn ontevreden over de houding van hun opdrachtgevers. Veel ondervraagden geven aan dat ze liever altijd met minstens één collega op pad worden gestuurd, maar daar is vaak geen budget voor.

Fotojournalisten en cameramensen worden op de locaties waar ze hun werk doen bovengemiddeld vaak geconfronteerd met vormen van agressie. Ruim de helft (60 procent) van alle ondervraagde journalisten zegt er privé last van te hebben. Vaak heeft het ook invloed op hun werk: ze worden voorzichtiger met hun publicaties of hebben minder plezier in hun werk. Een op de zeven journalisten (13 procent) heeft vanwege bedreiging, agressie of intimidatie serieus overwogen een ander vak te kiezen.

Zaterdagmiddag is het PersVeilig-rapport gepresenteerd in het Haagse perscentrum Nieuwspoort.