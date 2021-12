Premium Het beste van De Telegraaf

Kappers bereiden zich voor op massale protestactie: ’Knip desnoods je hond’

Door Hein Flach Kopieer naar clipboard

Foto ter illustratie. Ⓒ ANP/HH

Kappers houden op donderdag in heel Nederland massaal demonstraties, omdat zij vinden dat zij niet of onvoldoende door het rijk worden gecompenseerd als gevolg van de covidmaatregelen. Initiatiefnemer van de demonstratie, die wordt gesteund door alle 33.000 ingeschreven kapsalons in Nederland, is Robèrt Jezewski uit het Haarlemmermeerse dorpje Abbenes. „We zijn er dag en nacht mee bezig”, laat Jezewski vanuit het polderdorp weten, waar hij sinds 1987 een leveranciersbedrijf voor de kappersbranche bestiert. „Mijn bedrijf ligt ook plat, want de kappers zijn dicht, ik kan niets meer leveren.”